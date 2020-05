Treffen bei Bleiburg war für heuer eigentlich schon abgesagt, jetzt soll es am Samstag doch abgehalten werden. Allerdings mit deutlich weniger Teilnehmern als sonst. Offizielle Bestätigung steht noch aus.

Rund 10.000 Menschen nahmen im Vorjahr an dem Treffen teil © Markus Traussnig

Es galt bereits als abgesagt, doch jetzt könnte das höchst umstrittene Kroatentreffen auf dem Loibacher Feld in Bleiburg am kommenden Samstag doch stattfinden. Der Verein "Bleiburger Ehrenzug", er ist der Veranstalter, hat das Treffen, das heuer zum 75. Mal stattfinden soll, bereits angemeldet. Auch der kroatische Botschafter wird erwartet, er soll einen Kranz niederlegen. Entsprechende Gerüchte haben sich am Dienstag verdichtet.