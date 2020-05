Facebook

Das bisherige Inventar im Fallaloon wird zum großen Teil online versteigert. © Fallaloon

Während am Freitag zahlreiche Gastronombetriebe in Klagenfurt wieder aufsperren wollen, setzt das China-Restaurant "Fallaloon" in der Völkermarkter Straße weiterhin auf Selbstabholung und Lieferservice. Der Grund: "Da die Corona-Maßnahmen ohnehin schwer zum Umsetzen sind, wollen wir die Zeit nutzen, um unser Restaurant großflächig umzubauen. Es soll moderner und heller werden. Die Gäste sollen sich bei uns wohlfühlen", sagt Jian Ming, der das Restaurant mit seiner Familie betreibt. Die Umbauarbeiten sollen bis Juli beziehungsweise Anfang August abgeschlossen sein.

Das bisherige Inventar wird online versteigert. Darunter befinden sich Möbel, etwa 100 Tische. Aber auch Dekorationselemente, wie aus Holz geschnitzte chinesische Türen, Leuchter, Pflanzenstöcke und Geschirr sind zu haben. "Alle Möbel sind in sehr gutem Zustand", so Ming. Die Versteigerung läuft noch bis Dienstag, 12. Mai.