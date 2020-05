Facebook

Um die Ursache zu finden, wurde ein großflächiger Straßenbereich freigelegt. © Cik

Weil es in der Nacht auf Samstag in der Koschatstraße in der Klagenfurter Innenstadt zu einem massiven Wasserrohrbruch kam, ist diese bis auf Weiteres stadteinwärts gesperrt. "Eine Hauptleitung war gebrochen. Das Wasser ist auch in angrenzende Häuser eingedrungen. 150 bis 200 Kellerabteile standen unter Wasser", berichtet Bereitschaftsoffizier Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. "Bis zur vollständigen Sperre nach circa 1,5 Stunden sind etwa 4.000 Kubikmeter Wasser ( 750 Liter pro Sekunde) ausgetreten, alle Haushalte wurden aber bald wieder versorgt", führt STW-Unternehmenssprecher Harald Raffer aus. "Ein in unmittelbarer Nähe vom Rohrbruch befindlicher Entwässerungsschacht hat zum Glück noch den Großteil des Wassers abgeleitet. Daher war das Ausmaß der Überflutung begrenzt."