Schutzmasken waren anfangs aufgrund von Hamsterkäufen ausverkauft, inzwischen ist aber wieder alles erhältlich. Mit den Einschränkungen geht man in Japan aber generell gelassen um © Privat

"Ich wollte einfach nicht mein ganzes Leben in Kärnten verbringen und wenn man noch keine Familie hat, ist das leichter“, sagt Nicolai Kogler über die Gründe, die ihn vor ein paar Jahren dazu brachten, seinem Heimatland – zumindest vorübergehend – den Rücken zu kehren. Im September 2016 ist der heute 32-Jährige von Feistritz im Rosental in die japanische Hauptstadt Tokio gezogen, wo er heute noch lebt. An dem Land haben ihn sowohl die Kultur und Lebensweise, als auch die Vielfalt der japanischen Landschaft und Natur interessiert: „Der Norden erinnert an Russland, im Süden ist es wie auf Hawaii.“