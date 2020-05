Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

"Frechheit siegt", dachte sich offenbar ein Autofahrer, der in Klagenfurt stadteinwärts und stadtauswärts Gas gab. Die Polizei konnte ihn vorerst nicht schnappen.

Die Polizei konnte zwar die Geschwindigkeit messen, den Lenker aber nicht stoppen © Fuchs

Am Sonntagvormittag wurde bei Geschwindigkeitsmessungen in der Völkermarkter Straße im Stadtgebiet von Klagenfurt ein Pkw binnen zwei Minuten - einmal stadteinwärts und einmal in die Gegenrichtung fahrend - gemessen, wobei die Geschwindigkeit laut Polizei 105 und 118 km/h betrug.