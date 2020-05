"Frechheit siegt", dachte sich offenbar ein Autofahrer, der in Klagenfurt stadteinwärts und stadtauswärts Gas gab. Die Polizei konnte ihn vorerst nicht schnappen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei konnte zwar die Geschwindigkeit messen, den Lenker aber nicht stoppen © Fuchs

Am Sonntagvormittag wurde bei Geschwindigkeitsmessungen in der Völkermarkter Straße im Stadtgebiet von Klagenfurt ein Pkw binnen zwei Minuten - einmal stadteinwärts und einmal in die Gegenrichtung fahrend - gemessen, wobei die Geschwindigkeit laut Polizei 105 und 118 km/h betrug.