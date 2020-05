Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Beim Familienausflug auf dem Kitzelberg Trail in St. Kanzian stürzte eine 66-jährige Frau mit ihrem E-Bike. Sie musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Eder

Eine 66-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land war am Samstag gegen 12 Uhr mit ihrer Familie auf ihrem E-Bike auf dem Kitzelberg Trail, Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See, unterwegs.