Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Wasser drang in die angrenzenden Häuser ein © HFW Klagenfurt

Zu einem massiven Wasserrohrbruch kam es in der Nacht auf Samstag in der Koschatstraße in der Klagenfurter Innenstadt. "Eine Hauptleitung ist gebrochen. Der Straßenkörper wurde dabei komplett ausgespült, das Wasser ist auch in angrenzende Häuser eingedrungen. 150 bis 200 Kellerabteile standen unter Wasser", berichtet Bereitschaftsoffizier Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.