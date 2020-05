Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Ermittlungen der Polizei laufen © Fuchs

Eine Frau (52) aus der Gemeinde Ebenthal fuhr am Freigag um 21.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Ebentaler Straße in Klagenfurt in Richtung stadtauswärts. Dabei bemerkte sie plötzlich einen auf der Fahrbahn liegenden Gegenstand, der sich als weibliche Person herausstellte.