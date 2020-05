Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wertvolle Erinnerung: Zum Geburtstag ihrer Tochter machte die Mutter dieses schöne Herz © Privat

"Liebe Mutti! Zum Muttertag sag ich dir, dass ich dich mag. Sag ich dir, dass ich dich brauch. Ich liebe dich. Deine Michaela.“ Jedes Jahr zum Muttertag sieht sich Christine Grabner Erinnerungsstücke ihrer Tochter Michaela an. So wie jenen liebevoll gestalteten Brief aus deren Volksschulzeit, aus dem die Zeilen stammen.