Der Wiener Immobilien-Investor Günter Kerbler will ein Schmerztherapie-Zentrum samt Wellnesshotel in Maria Wörth bauen. Das Traditionshotel Wörth, welches er gekauft hat, steht vor Abriss.

Auf der Halbinsel Maria Wörth will man künftig verstärkt auf ganzjährigen Gesundheitstourismus setzen © Nunner

"Dieser Platz ist wohl einer der schönsten am Südufer des Wörthersees, hier ist es sonniger als anderswo“, sagt Gertraud Rupitz. „Von den oberen Stockwerken unseres Hotels aus, hatte man einen sensationellen Blick auf den See und die Kirche.“ 51 Jahre lang hat die 79-Jährige das Vier-Sterne-Hotel Wörth in Maria Wörth geführt. Nachdem es zuletzt zehn Jahre lang leer gestanden war, wurde das Traditionshotel im Vorjahr an die Wörthersee Hotelbetriebs GmbH verkauft. Derzeit wird es ausgeräumt. Der Abriss steht bevor.