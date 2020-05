Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab Montag nimmt die Müllabfuhr nur noch den Tonneninhalt mit. © Farys

Mit der schrittweisen Lockerung der Coronabeschränkungen kehrt auch wieder mehr Normalität in den Alltag ein. Auch bei den Altstoffsammelstellen Nord und Süd wird (ab Montag) die Abgabebeschränkung von 2 Kubikmetern wieder aufgehoben und die strengen Vorkontrollen fallen weg, somit ist ein rascher Ablauf bei den Sammelstellen gewährleistet.

Entsorgungsreferent Wolfgang Germ appelliert nun an die Bevölkerung, größere Mengen an Müll nicht mehr neben den Mülltonnen bei den Wohnanlagen zu entsorgen, sondern wie vor dem „Lockdown“ wieder zu den Altstoffsammelstellen zu bringen. „Wir haben zur Zeit der Ausgangsbeschränkung gerne die Möglichkeit angeboten, das, was zu dieser Zeit mehr an Müll anfällt, zur Tonne zu stellen, auch wenn diese voll ist, was mitunter zu massiven Übermengen geführt hat. Jetzt muss auch die Abteilung Entsorgung wieder zum üblichen Ablauf zurückkehren“, erklärt Germ.

Ab dem kommenden Montag (11. Mai) wird, wie sonst üblich, ausschließlich der Tonneninhalt mitgenommen. Größere Müllmengen aus privaten Haushalten können wie gewohnt bei den Sammelstellen entsorgt werden!