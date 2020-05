Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Klagenfurter Feuerwehr-Offizier Otto Sommer hat tausende Einsätze geleitet und wesentlich am Aufbau der Leitstelle mitgewirkt. "Feuerwehr ist kein Beruf, sondern eine Berufung", sagt er.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einsatzleiter Otto Sommer (rechts) bei einem Unwettereinsatz im Jahr 2015 © elisabeth peutz

Erfahrung und Besonnenheit sind zwei der wesentlichsten Eigenschaften, die man bei der Feuerwehr haben muss – Offizier Otto Sommer hat beides in höchstem Ausmaß. „Bei der Feuerwehr werden oft lebenswichtige Entscheidungen getroffen, da zählt Erfahrung. Mit 44 Jahren bei der Berufsfeuerwehr ist Otto Sommer einer der Routiniertesten“ betont Feuerwehrreferent Stadtrat Christian Scheider, der Offizier Sommer am Donnerstag in einem persönlichen Gespräch für seine riesigen Verdienste zum Wohl der Bevölkerung dankte.