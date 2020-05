Facebook

In der Kinderwerkstatt im Rauscherpark werden die Kinder im Sommer spielen können © Markus Traussnig

Als Mitte März die rigorosen Corona-Verordnungen in Kraft traten, ging alles sehr schnell. Im ganzen Land sperrten die Kindergärten. Binnen weniger Stunden waren sie leer. Mittlerweile wurden die Maßnahmen gelockert. Unter Einhaltung besonderer Sicherheitsmaßnahmen füllen sich die Kinderbetreuungseinrichtungen wieder mit Leben. Nicht so der Kindergarten der Teil des Generationenparks „Wie daham“ in Welzenegg ist. 25 Kinder waren dort betreut worden.Vor wenigen Tagen haben sie davon erfahren, dass der Kindergarten, der im Verbund mit einem Seniorenheim betrieben wurde, vorerst nicht wieder öffnet. Ein Vater, dessen Tochter den Kindergarten besucht hat, kritisiert die Vorgehensweise: „Zuerst wurde mit den Eltern gar nicht kommuniziert. Die Betreuerinnen wussten auch nichts. Erst kürzlich bekamen die Eltern die Mitteilung, dass der Kindergarten nicht aufsperrt per E-Mail und dann per eingeschriebenem Brief.“