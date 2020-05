Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Unter strengen Auflagen darf die Flotte der Wörthersee Schifffahrt bereits am Freitag wieder auslaufen.

Die Kapitäne sind startklar © Wörtherseeschifffahrt/KK

Die Flotte der Wörtherseeschifffahrt wird am kommenden Freitag ihren Hafen in der Klagenfurter Ostbucht verlassen und über den größten See Kärntens cruisen. Das freut ganz besonders den Geschäftsführer der WSG Wörthersee Schifffahrt GmbH Franz Huditz: „Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass unsere Schiffe erst ab 29. Mai den Fahrbetrieb wieder aufnehmen dürfen, die COVID 19 –Lockerungsverordnung ließ viel Raum für Spekulation zu, da diese den Begriff Ausflugsschiffe und nicht Linienschiffe verwendet“.