In Klagenfurter Blutlabor sind Nasen-Rachenabstriche und Blutabnahmen zur Antikörperbestimmung möglich.

Mediziner Johann Perne bietet Hilfe an © Weichselbraun

Wo kann ich mich privat auf das Covid-19 Virus testen lassen? Diese Frage stellten sich für viele Kärnterinnen und Kärntner, die aus unaufschiebbaren Gründen ins Ausland reisen müssen. „Über Ersuchen der Gesundheitsabteilung des Landes haben wir uns entschlossen, bei uns Möglichkeiten anzubieten“, sagt der bekannte Arzt und Betreiber eines Labordiagnostik-Institutes, Johann Perné. Möglich sind Nasen-Rachenabstriche und Blutabnahmen zur Antikörperbestimmung. Letzter haben alle Spieler des Fußball-Erstligisten WAC machen lassen. Die Auswertungen erfolgen in einem Großlabor in Wien. Nach spätestens 24 Stunden haben die Patienten die Ergebnisse in der Hand.