Der Wasser-Zugang für Hunde bleibt erhalten © (c) �helgebauer (Helge Bauer)

Für Verwirrung unter Hundebesitzern sorgt aktuell Klagenfurts Stadtrat Christian Scheider (FPÖ): Via Aussendung kündigte er an, eine Ersatzfläche für die Hundewiese zu fordern. Bekanntlich wird das Klagenfurter Strandbad um eine zusätzliche Fläche von rund 17.500 Quadratmeter erweitert - Teil der Erweiterungsfläche ist die Hundewiese südlich der Rutsche. „Dadurch wird den Hundebesitzern und ihren vierbeinigen Freunden der letzte freie Seezugang verwehrt. Daher muss seitens des zuständigen Referenten, Stadtrat Frank Frey, eine Ersatzfläche im benachbarten Bereich geschaffen werden“, so Scheider, der auch Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke ist.