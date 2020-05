Kleine Zeitung +

Spittal Hochbetrieb in Türk-Kaserne: Kärntner Milizsoldaten rücken ein

Hochbetrieb herrscht seit Montag 8 Uhr Früh in der Türkkaserne in Spittal. Im Stundentakt rücken jene 186 Milizsoldaten des Jägerbataillons Kärnten ein, die ab 18. Mai ihren dreimonatigen Assistenzdienst-Einsatz an der Grenze beginnen.