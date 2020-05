Kleine Zeitung +

Spittal Hochbetrieb in Türk-Kaserne: 111 Kärntner Milizsoldaten eingerückt

Hochbetrieb herrschte am Montag in der Türkkaserne in Spittal. Im Stundentakt rückten 111 Milizsoldaten des Jägerbataillons Kärnten ein. Für 75 Einberufene gab es Befreiungen.