Seit gestern sind alle großen Geschäfte in Kärnten und Osttirol wieder offen. Bereits am Vormittag wurden Einkaufszentren und Fachmärkte von den Kunden gestürmt.

Das Interesse an der neuen Intersport-Filiale in Klagenfurt war groß. © Weichselbraun Helmuth

Bitte setzen Sie eine Gesichtsmaske auf!“, erinnert der Security-Mitarbeiter einen Kunden, bevor dieser die Klagenfurter City Arkaden betritt. Er wird diesen Satz im Laufe des Tages noch öfter sagen, denn an die neuen Verhaltensregeln in den Einkaufszentren – Maskenpflicht und Mindestabstand – müssen sich einige Menschen erst gewöhnen. Dennoch ist die Stimmung positiv: Dass mit der Wiedereröffnung der großen Geschäfte ein weiteres Stück Normalität zurückkehrt, ist an diesem Samstag in ganz Kärnten und Osttirol spürbar.