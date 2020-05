Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ein Nigerianer wurde am Meidlinger Bahnhof von der Polizei mit zehn Bodypacks erwischt. Er war von Klagenfurt mit dem Zug nach Wien gekommen.

Die Wiener Drogenfahnder schnappten am Freitag zwei Drogendealer, einer davon kam aus Klagenfurt. Im zweiten Fall musste die Spezialeinheit Wega einschreiten (Symbolfoto) © APA/Jäger

Den Wiener Drogenfahndern sind zwei Dealer unabhängig voneinander ins Netz gegangen. Einer war als Bodypacker mit dem Zug von Klagenfurt nach Wien unterwegs gewesen. Bei seiner Ankunft am Meidlinger Bahnhof Freitagmittag wurde er von Drogenfahndern festgenommen. Der 35-jährige Nigerianer hatte in seinen Socken zwei Bodypacks mit Kokain versteckt. Der Mann gab zu, dass er sich acht weitere solcher Drogenpackerl rektal eingeführt habe, so die Polizei.