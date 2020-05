Facebook

Wie jetzt bekannt wurde, ist Mitte April ein 20-jähriger Klagenfurter tot aufgefunden worden. Auch er dürfte an den Folgen einer Überdosis Drogen gestorben sein (Symbolfoto) © APA/Fohringer

Am Montag wurde eine m19-jährige Klagenfurterin reglos in ihrem Schlafzimmer gefunden, am Donnerstag starb die junge Frau wie sich herausstellte, an einer Suchtmittel-Vergiftung. Nun wurde ein weiterer Fall bekannt: Bereits am 13. April ist ein 20-jähriger Klagenfurter verstorben. Auch bei ihm dürfte eine Überdosis an Drogen zum Tod geführt haben. Da das erste Gutachten aber kein eindeutiges Ergebnis erbracht hat, wurden weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben. Dass der 20-Jährige einer Vergiftung mit Suchtmitteln erlegen ist, gilt aber mittlerweile als sehr wahrscheinlich.