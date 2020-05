In der Völkermarkterstraße eröffnete "Intersport" am Samstag eine neue Filiale. Kurz vor 13 Uhr zählte man bereits 1500 Besucher.

Geschäftseröffnung Intersport Pilz Klagenfurt © Weichselbraun Helmuth

Für den Intersport-Geschäftsführer Bernhard Pilz war der Samstag gleich in zweifacher Hinsicht ein besonderer Tag: Nach sieben Wochen Corona-bedingter Sperre stand in Kärnten nicht nur die Wiedereröffnung von insgesamt acht Filialen an. In der Völkermarkterstraße wurde auch ein neuer Flagshipstore eröffnet. "Vor dem Einlass um 8 Uhr warteten schon zahlreiche Kunden", berichtet Pilz. "Wir haben Zählkarten verteilt, um die Anzahl jener, die sich gleichzeitig in der Filiale aufhalten, zu kontrollieren." Bis zur Mittagszeit haben 1500 Personen die neue Filiale besucht. Da viele Menschen während der Ausgangsbeschränkungen Outdoor-Sportarten wie Radfahren oder Laufen betrieben haben, war die Frequenz in diesen Bereichen dementsprechend groß. Ein Teil der Kunden kaufte gezielt - zum Beispiel ein Paar Laufschuhe - ein, andere wurden von Eröffnungsangeboten angelockt.