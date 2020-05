Kleine Zeitung +

Corona in Klagenfurt City Arkaden: Kein Eintritt ohne Maske

Nach fast sieben Wochen sperren die City Arkaden am 2. Mai wieder auf. Bereits um 8 Uhr strömten die ersten Besucher in das Einkaufszentrum. Die Maskenpflicht wird von Securitys am Eingang streng überwacht. Das Abstand halten muss aber noch geübt werden.