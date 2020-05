Täter ausgeforscht"Verfolgungsjagd" auf Tretrollern durch Klagenfurt

Facebook

Zwei Männer stahlen am Freitag in Klagenfurt Tretroller, konnten aber gefasst werden (Symbolfoto) © APA/Hans Punz

Eine ungewöhnliche "Verfolgungsjagd" trug sich am Freitag gegen 18.30 Uhr in Klagenfurt zu. Zwei Männer stahlen zwei Tretroller, die an einem Gartenzaun angelehnt waren. Der Besitzer der Fahrzeuge konnte die beiden dabei beobachten und nahm die Verfolgung auf. Allerdings verlor er deren Spur und zeigte den Vorfall an. Im Zuge einer örtlichen Fahndung konnte die Diebe, ein 21- und ein 48-Jähriger, beide aus Klagenfurt, ausgeforscht werden.