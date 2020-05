In Feistritz/Rosental war Freitagvormittag ein Transformator in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Strom musste während des Einsatzes abgeschaltet werden.

Ein Trafo an der Bärentalstraße in Feistritz/Rosental stand in Flammen © FF Feistritz/Rosental

In Feistritz im Rosental musste am Freitagvormittag die Feuerwehr zu einem Trafobrand ausrücken. Gegen 9 Uhr war es im Bereich der Bärentalstraße zu sichtbaren Funkenschlägen bei einem Trafo gekommen, der schließlich in Flammen aufging. Der Strom wurde abgeschaltet. So konnten die Kameraden der FF Feistritz/Rosental zum Brandort vorrücken, ohne einen Stromschlag befürchten zu müssen.