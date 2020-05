Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund 100 Gäste besuchten den Pyramidenkogel-Aussichtsturm am 1. Mai - mit Mundschutz, Hände-Desinfektion und Sicherheitsabstand © ©helgebauer

Einen Polizeieinsatz hat es am Freitag bei der Wiedereröffnung des Aussichtsturms auf dem Pyramidenkogel am Wörthersee-Südufer gegeben. Laut Bürgermeister Karl Dovjak von der Gemeinde Keutschach am See, die den Turm betreibt, wollten die Polizisten den Aussichtsturm für Besucher aufgrund der Covid-19-Maßnahmen wieder schließen. Nun darf der Turm aber doch offen bleiben.