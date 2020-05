Etwa 100 Autos haben am Freitag an einem Protestzug teilgenommen. Die Route führte von der Landesregierung durch Klagenfurt bis Minimundus. Dort forderte BZÖ-Mann Entschädigung für von Ausgangsbeschränkungen betroffene Bürger.

Kundgebung am Minimundus-Parkplatz © Kleine Zeitung

Ein minutenlanges Hupkonzert war Freitagvormittag in der Klagenfurter Innenstadt zu hören. Dort haben sich zwischen 100 und 150 Menschen an einer Kundgebung vor der Landesregierung und einem Autocorso über den Ring, die Villacher Straße und bis Minimundus beteiligt. In der Facebook-Gruppe "Gegen die Corona Diktatur in Österreich - Die Demogruppe" hatten sich die Teilnehmer zuvor formiert.