Am Samstag lockern die Wolken über den Tag zeitweise auf, einzelne Regenschauer sind allerdings nicht auszuschließen. Es wird bis zu 18 Grad warm.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Markus Traussnig

Am Samstag ziehen die nächtlichen Regenschauerwolken wieder nach Osten weiter und tagsüber beruhigt sich daher bei uns das Wetter auch wieder ein wenig. Die Wolken lockern daher zeitweise auf und es kommt zwischendurch die Sonne zum Zug. Weiterhin mischen jedoch auch dickere Wolken oder vor allem über den Bergen auch Quellwolken mit und einzelne Regenschauer sind daher auch nicht auszuschließen. "Länger anhaltender Regen ist aber voraussichtlich nicht zu erwarten", prophezeit Reinhard Prugger, Wetterfachmann beim privaten Wetterdienst meteo experts. Die Temperaturen ändern sich zudem nur wenig und sind für Anfang Mai nicht allzu hoch. Die höchsten Werte bewegen sich zum Beispiel in Paternion am Nachmittag nahe +18 Grad.