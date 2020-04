Facebook

Donnerstagabend wird online getanzt. © (c) deagreez - stock.adobe.com

Für all jene, die das Tanzen lieben, ist der 30. April ein ganz besonderer Tag: Am Vorabend zum 1. Mai treffen sich Tanzpaare in ihrer Tanzschule, um den "Tanz in den Mai" zu feiern - zumindest unter normalen Umständen. In diesem Jahr wird das wegen Corona leider nicht möglich sein. Die Klagenfurter "Tanzschule Wankmüller" will auf den feierlichen Anlass dennoch nicht verzichten: Sie feiert den traditionellen „Tanz in den Mai“ heute Abend privat - mit einer kostenlosen Online-Tanzstunde. Es handelt sich dabei um eine Aktion der "Europäischen Stiftung Tanzen". Damit will man zeigen, dass es nicht viel Platz braucht, um zu tanzen - und dass dies auch im eigenen Wohnzimmer möglich ist.

Dis-Tanz auf der Kleinen Zeitung Online am 30.04.20 um 20 Uhr

Kostenloser Zugang: www.app.dancecloud.at

Spende unter: www.eustta.org

Kreativ durch die Krise

Bereits seit der Schließung der Tanzschulen im Rahmen der Corona-Bekämpfung sind die Tanzlehrer kreativ und haben sich Aktionen überlegt, um ihre Tanzschüler auch zu Hause zu betreuen: „E-Dancing“, nennt es etwa Andy Wankmüller. Und wie funktioniert das? „Wir stellen in unserem Kundencenter laufend neue Tanz-Figuren für die verschiedensten Levels online, Paartanz ebenso wie Linedance.“

Um die Videos kurz und knackig zu machen, hat sich Wankmüller auf das Wesentliche beschränkt, was zum Lernen der Figuren notwendig ist. „Damit das Üben leichter fällt, ergänzen wir den jeweiligen Tanz mit Musikempfehlungen.“ Richtig spannend ist der mögliche, interaktive Austausch. „Falls Fragen zu den Figuren auftauchen, können sich die Heimtänzer über einen Chat mit unseren Tanzlehrern unterhalten, dabei sogar eigene Videos vom Tanzen zu Hause hochladen.“

Dass die Figuren auf Abruf bereitgestellt und nicht als Livestream verfügbar sind, macht für Wankmüller viel Sinn. „So sind die Leute zu Hause nicht an einen bestimmten Zeitpunkt gebunden und können üben, wann und wie oft sie wollen.“