Pyramidenkogel-Öffnung"Werden behandelt wie kleine Kinder"

Die Verordnungen für Öffnungen von Sehenswürdigkeiten würden einander widersprechen, sagt Keutschachs Bürgermeister Karl Dovjak, der den Aussichtsturm am Pyramidenkogel am Freitag öffnen will.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pyramidenkogel macht wieder auf © (c) Weichselbraun Helmuth

Der Bürgermeister von Keutschach, Karl Dovjak, will am Freitag den 100 Meter hohen Aussichtsturm am Pyramidenkogel wieder für Besucher öffnen. Auf Anfrage der APA, auf welcher gesetzlichen Basis diese Entscheidung erfolgt sei, sagte der SPÖ-Politiker: "Mir liegt keine Verordnung vor, die das verbietet." Er übte außerdem scharfe Kritik an den Maßnahmen der Bundesregierung.