Escape-Room-Anbieter "Exit The Room" startet online durch. Bequem von der Couch aus dirigiert man einen Mitarbeiter durch den Raum. Bis zu sechs Mitspieler können teilnehmen.

© KK/ExitTheRoom

In Zeiten wie diesen ist es so eine Sache mit der Freizeitgestaltung. Wie bei so vielen anderen Dingen und Aufgaben des Alltags gilt es nun vor allem zu improvisieren. Lokale stellen auf Lieferbetrieb um, Tanzschulen streamen Kurse online und auch die Yoga-Stunde findet vor Laptop oder Fernseher statt.