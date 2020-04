Facebook

Am 2. Mai eröffnet Intersport seine neue Filiale in der Völkermarkter Straße. © Intersport

Zeitgleich mit der Wiedereröffnung aller Geschäfte am 2. Mai eröffnet Intersport Pilz auf 3000 Quadratmetern Verkaufsfläche das, nach eigenen Angaben "größte Sportgeschäft in Kärnten und Osttirol". Der Sporthändler bietet in der Völkermarkter Straße 274 eine große Auswahl an Marken und Trends aus den Bereichen Outdoor, Bike, Fitness-Lifestyle, Running, Training und Teamsport an. Rund 2,5 Millionen Euro investierte das Familienunternehmen in zweiter Generation in die Neugestaltung und den Ausbau der Fläche.