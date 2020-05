Facebook

Seit einem Jahr dreht das Eisradl in Klagenfurt seine Runden. © ´s Eisradl

Letztes Jahr drehte das "Eisradl" von Anna und Christian Altenriederer seine ersten Runden in Klagenfurt. Das umgebaute Elektrolastenrad hat 14 Sorten Eis (zum Beispiel Honig oder Butterkeks) an Bord, das von einem Bauern aus den Nockbergen hergestellt wird - ohne Zusatzstoffe und künstlichen Luftzusatz. "Wir konnten 2019 erfolgreich durchstarten, waren auf Festivals in ganz Österreich unterwegs", berichtet Christian Altenriederer. Während der Wintermonate wurde das Fahrzeug generalsaniert, denn eigentlich wollte man in diesem Sommer größere Events beliefern. Die Corona-Krise brachte das Vorhaben jedoch vorerst zum Schmelzen. "Die Veranstaltungen sind uns leider weggebrochen", so Altenriederer.