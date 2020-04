Facebook

Die Sattnitz wird in Teilbereichen tiefer gelegt und die Schleusenanlage erneuert © Markus Traussnig

Als "Jahrhundertprojekt" bezeichnet die Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) das Hochwasserschutz-Projekt Glanfurt/Sattnitz, das am Donnerstag in einer virtuellen Pressekonferenz präsentiert wurde. Fünf Jahre lang wurde das Projekt von der Entsorgungsabteilung der Stadt Klagenfurt im der Klagenfurter Firma CCE erarbeitet, jetzt ist es fertig für die Einreichung, die über den Wasserverband Glanfurt wird. Vor allem die Verhandlungen mit den Anrainern nahmen Zeit in Anspruch. Sechs Bürgerversammlungen gab es. Nun scheint man einen Konsens gefunden zu haben. Lange diskutiert wurde über die nicht genehmigten Einbauten in die Sattnitz. "Sie müssen alle entfernt werden", sagt Mathiaschitz. Im Summe sind es 130 Einbauten. Stattdessen wird die Stadt 15 Wasserzugänge schaffen und es wird Prototypen für einen möglichen Einbau geben, der sich nicht auf die Fließgeschwindigkeit auswirkt.