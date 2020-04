Kleine Zeitung +

Grenzkontrollen Corona-Test für jeden Milizsoldaten

Am Montag rücken 186 Angehörige der ersten Kompanie des Miliz-Jägerbattallions Kärnten in Spittal an der Drau zum Dienst ein. In der Folge werden sie zur Unterstützung für Grenzkontrollen zu Italien und Slowenien zur Verfügung stehen.