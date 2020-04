Facebook

Nach rund sieben Wochen ist es soweit. Die Einkaufszentren dürfen seit der Coronakrise am 2. Mai erstmals wieder mit allen Geschäften ihre Pforten öffnen. Doch es gibt eine Reihe von Regeln zu beachten. In den Klagenfurter City Arkaden ist die Anzahl der Besucher beschränkt. So müssen pro Besucher zehn Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Auch in den Geschäften selbst gilt die Zehn-Quadratmeter- Regelung, wodurch sich immer nur eine begrenzte Anzahl an Kunden in den Shops aufhalten darf. Zusätzliches Security-Personal wird über die Einhaltung der gebotenen Abstandsregeln wachen. Bodenmarkierungen werden die Orientierung erleichtern. An den Eingängen und im Sanitärbereich wurden zusätzliche Desinfektionsspender aufgestellt. Dazu wird ersucht, die Einkäufe möglichst zügig zu erledigen und sich auch in der Mall nicht länger als nötig aufzuhalten, um auch anderen Besuchern die Möglichkeit zum Einkauf zu bieten. Kunden müssen eine Maske tragen und Abstand halten. Die Center-Gastronomie darf erst am 15. Mai öffnen. Der Kinderspielbereich bleibt gesperrt.