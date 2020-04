Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Wegen schweren Raubes sind am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt zwei Rumänen (30 und 23 Jahre alt) nicht rechtskräftig zu einer Haftstrafe von je zehn Jahren verurteilt worden. Der Schöffensenat sprach sie des Überfalls auf einen 65-jährigen Kärntner und eine rumänische Pflegerin in der Gemeinde Köttmannsdorf (Bezirk Klagenfurt-Land) schuldig. Ein Möbeltresor mit 50.000 Euro wurde gestohlen.