Ab 4. Mai gibt es wieder Parteienverkehr in der Arbeiterkammer. Jedoch wie überall mit Auflagen. Bibliotheken sollen am 18. Mai öffnen.

Aktuell ist die AK im Homeoffice © KK

Zum Schutz ihrer Mitglieder hat die AK Kärnten Anfang März auf telefonische sowie Onlineberatung umgestellt. „Unter strengen Sicherheits- und Hygienevorkehrungen gibt es in der AK in Klagenfurt sowie in den Bezirksstellen, ab 4. Mai wieder eingeschränkten Parteienverkehr. Ob Arbeits- und Sozialrecht, Konsumentenschutz, Förderungen oder Bildung: Nach vorheriger Terminvereinbarung stehen wir den Menschen wieder in persönlichen Einzelberatungen zur Seite!“, betont AK-Präsident Günther Goach. Die Öffnung der

AK-Bibliotheken ist für 18. Mai geplant.