Klagenfurt"Wir verkaufen die Benediktinerschule nicht zurück"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Verkauf der Benediktinerschule ist heute Thema im Gemeinderat. Was sagen die Käufer zu Causa?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sandwirth-Diretorin Helvig Kanduth © Kleine Zeitung Digital

Als Anfang April der Kärntner Landesrechnungshof seinen Bericht über den Verkauf der Klagenfurter Benediktinerschule an eine Bietergemeinschaft aus den Eigentümern des Hotels Sandwirths und des angrenzenden Wohn-Komplexes Vitaneums bekannt wurde, herrschte helle Aufregung in der Klagenfurter Stadtpolitik. Die FPÖ forderte die Rückabwicklung des Verkaufs, ÖVP und Grüne stellten gar in den Raum, dass die Corona-Krise die Käufer selbst zum Absprung vom Deal bewegen könnte.