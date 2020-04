Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In Etappen soll der Unterricht in den Gebäuden ab dem 4. Mai wieder aufgenommen werden. Es gelten angesichts der Corona-Pandemie verschärfte Hygienevorschriften.

Ab 4. Mai geht in Klagenfurt der Schulbetrieb in den Klassen wieder los: Alle Maturaklassen, alle Abschlussklassen der BMS und BMHS und alle Lehr-Abschlussklassen der Berufsschulen kehren zum Unterricht in die Schulen zurück.