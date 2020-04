Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ab 30. April ist auch der McDrive in der Feldkirchner Straße wieder geöffnet. Das Produktangebot ist vorläufig reduziert.

© McDonalds/Iris Winkler

McDonald’s hat seit 20. April ausgewählte Standorte in ganz Österreich wieder geöffnet. Ab Donnerstag, 30. April, ist nun auch der McDrive in der Feldkirchner Straße als dritter Standort in Klagenfurt von 10 bis 22 Uhr wieder geöffnet.Das vorläufig reduzierte Produktangebot besteht aus klassischen Burgern wie dem Big Mac und dem Cheeseburger sowie Pommes Frites, Chicken McNuggets und Desserts.