Am Dienstag weht Südwestwind und es können vorübergehend Wolken aufziehen. Die Tageshöchstwerte schaffen aber mehr als 20 Grad.

© KLZ/Markus Traussnig

Der Tiefdruckeinfluss nimmt nun von Tag zu Tag allmählich zu. Trotzdem kündigt sich mit Südwestwind nochmals recht freundliches und warmes Frühlingswetter an. Die Wolken sind nur vorübergehend etwas dichter. Im Gebiet östlich von Villach hat es die Sonne in Summe am leichtesten. Die Tageshöchsttemperaturen schaffen mehr als 20 Grad mit den höchsten Werten im föhnigen Rosental. "Die warme und trockene Mittelmeerluft bleibt somit bei uns teilweise noch ungestört wirksam", behauptet der Wetterfrosch Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Der dringend nötige Regen lässt leider weiterhin auf sich warten!