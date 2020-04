Corona in Klagenfurt

Wie soll das funktionieren? Diese Frage stellen sich viele Menschen, seit in der Vorwoche bekannt wurde, das es heuer in den Klagenfurter Strandbädern strenge Auflagen für Besucher geben soll.

Doch welche Regeln wird es tatsächlich geben? Das schien selbst im Rathaus lange unklar zu sein - wie man einem Posting von Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) entnehmen kann, die als Aufsichtsratschefin der Stadtwerke Klagenfurt die Letzverantwortung trägt. Ihr Posting wurde in den vergangenen Tagen mehrfach abgeändert. Das ursprüngliche Verbot in der Sonne zu liegen, ist in der aktuellsten Version etwa nicht mehr enthalten. Auch die Abstandsregeln wurden umformuliert.

Am Mittwoch klärt Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole im Live-Stream die offenen Punkte auf. Immerhin ist mittlerweile bekannt, dass das Strandbad größer werden soll - allerdings erst am 29. Mai öffnet.

Haben Sie auch Fragen? Dann posten Sie sie in den Kommentaren unter diesem Artikel oder schicken Sie sie an klagenfurt@kleinezeitung.at