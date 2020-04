McDonald´s Chef Jarz„Wirte sollen nicht Ausweise der Gäste kontrollieren müssen“

Facebook

McDonald´s-Gastronom Walter Jarz © Berger

Am Montag dieser Woche öffneten Sie einen Großteil der Drive-In-Bereiche Ihrer Lokale – und plötzlich musste die Polizei anrücken, um den Verkehr regeln. Hätten Sie mit solch einem Ansturm gerechnet?

WALTER JARZ: Davon, wie gewaltig es war, waren wir tatsächlich verblüfft. Die Polizei wollte die Autos umleiten – gut, das ist ja ihr Recht, den Verkehr zu regeln, auch wenn die Anmutung unglücklich war. Aber egal: Es war ein bombastisches Geschäft und lief die ganze Woche.



Dennoch ist ein Großteil Ihrer 300 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Wann holen Sie die wieder voll in den Betrieb?

Korrigiere, es waren alle bis auf die Lohnverrechnerin in Kurzarbeit. Die hat mehr Arbeit denn je. Jetzt holen wir Leute wieder zurück. Aber der Zuspruch jetzt, das waren Heavy-User, die hatten einfach wieder einmal Lust auf einen Burger. Ich gebe ja zu: Als die Lokale Anfang April für Abholer geöffnet haben, ging ich auch oft etwas holen, wir hatten genug vom Selberkochen und vom Kartoffelgulasch.