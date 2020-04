Facebook

© KLZ/Markus Traussnig

Eine Kaltfront zieht am Samstag über Osteuropa nach Süden. Ihre Auswirkungen auf unser Wetter sind eher nur gering. Trotzdem könnte sie ein paar Wolkenfelder vom Norden her mitbringen und im Verlauf des Tages bilden sich zudem über den Bergen ein paar Quellwolken aus. "Dabei sind jedoch nur ganz vereinzelt Regenschauer zu erwarten und die Trockenheit setzt sich somit weiterhin fort", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen gehen wieder etwas zurück. Sie sind aber weiterhin richtig frühlingshaft und erreichen somit in den Nachmittagsstunden in den Niederungen zum Beispiel in Maria Saal Werte nahe +23 Grad. In einigen Niederungen und besonders auf den Bergen macht sich ein böiger Wind bemerkbar.