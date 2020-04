Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ein Unbekannter setzte einem 21-Jährigen von hinten ein Messer an und verlangte seine Brieftasche. Ein Passant warf eine Getränkedose auf den Täter. Dann flüchtete der Mann mit einem Scooter.

Eine Sofortfahndung verlief negativ, heißt es von der Polizei. © APA, Gindl

Am Donnerstag um 18.35 Uhr wurde ein 21-jähriger Klagenfurter von einem derzeit Unbekannten in der Klagenfurter Innenstadt überfallen. Der Unbekannte setzte dem 21-Jährigen ein Messer von hinten an den Hals und forderte sein Handy und seine Brieftasche.