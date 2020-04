Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Passanten entdeckten in Wald ein verendetes Reh. Es war bereits der dritte Fall von Wilderei innerhalb eines Monats. Polizei fahndet jetzt nach dem "Wildschützen".

Jäger bitten Polizei um Hilfe: Gesucht wird nach einem Wilderer © noxmox - stock.adobe.com

Am Donnerstag früh gegen acht Uhr wurde entdeckte ein Passant in einem Waldstück bei Nußberg im Bereich Wölfnitz ein verendetes Reh. Er meldete den Fall. Durch die Jagdgesellschaft wurde festgestellt, dass das Reh infolge einer Schusswunde verendet ist. Und es war kein Einzelfall. Binnen eines Monats gibt es genau in diesem Bereich bereits den dritten gleichgelagerten Fall. Die Jagdgesellschaft erstattete deshalb Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Wilderei. Die Beamten der Polizeiinspektion Villacher Straße bittet um zweckdienliche Hinweise unter 059133/2587.