Das Ordnungsamt kontrolliert in den Kurzparkzonen wieder. © Schild

Wegen der Corona-Krise konnte man in den letzten Wochen in den Klagenfurter Kurzparkzonen gratis und beliebig lange parken. Seit dem 16. April gilt die zeitliche Begrenzung von drei Stunden allerdings wieder. Seither verteilte das Ordnungsamt 86 Parkstrafen, was bei betroffenen Autobesitzern für Unmut sorgte.

„Die Kontrollen sind notwendig, weil sonst Dauerparker die Plätze vor den Geschäften verstellen würden“, erklärt die Stadtpresse auf eine Anfrage der Kleinen Zeitung. Auf die Frage, ob die Rückkehr zu den Kurzparkzonen denn ausreichend kommuniziert wurde, heißt es: „Wir haben die Wiederaufnahme dieser Regelung in den Medien, den sozialen Netzwerken und auch anhand von Infoblättern in den Tagen zuvor mitgeteilt.“

Die Gebührenpflicht in den Kurzparkzonen ist übrigens noch bis einschließlich 2. Mai ausgesetzt.