Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Traditionell öffnete der Strandbad am 1. Mai © Weichselbraun

Dass das Klagenfurter Strandbad heuer nicht - wie traditionell - am 1. Mai öffnen wird, steht fest. Doch wann wird es öffnen? Eine klare Antwort auf diese Frage gibt es derzeit nicht. Lediglich Absichtserklärungen. Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz etwa will im Sommer trotz Corona-Krise den Zugang zu den Strandbädern in der Wörthersee-Ostbucht ermöglichen. Deshalb ist sie mit dem Vorstand der Stadtwerke, Erwin Smole, übereingekommen, ein Konzept zu erarbeiten, um praktikable Voraussetzungen und Regeln sowie einen Zeitplan für einen sicheren Badebetrieb zu definieren. Das Thema wird auch am kommenden Mittwoch im Stadtsenat behandelt.



Mathiaschitz und Smole betonen unisono die Bedeutung der Ostbucht für die Naherholung - noch mehr in Zeiten eingeschränkter Reisefreiheit - sowie die hohe emotionale Verbundenheit ganzer Generationen mit „ihrem Strandbad“. Und auch der gesundheitliche Aspekt würde nach Wochen der Quarantäne eine große Rolle spielen: „Unsere Strandbäder bieten den Menschen die Möglichkeit, Leib und Seele wieder aufzutanken“, so Bürgermeisterin und Stadtwerke-Vorstand.